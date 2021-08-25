بحوزتهم آلاف الدولارات.. الأمن يطيح بخمسة مزورين في محافظتين

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد بعد استحصال الموافقات القانونية من الإطاحة بأربعة متهمين يقومون بتزوير الاموال، وبحوزتهم اكثر من (16) الف دولار أمريكي مزور".وأضافت، أنه "تمكن مفارز الجهاز في محافظة بابل بناءً على مذكرة قضائية من القاء القبض على متهم يقوم بتزوير العملة؛ وقد ضبط بحوزته نحو (3) ملايين دينار فئة (10) الآف".

وأشارت الخلية إلى أنه "جرى تدوين أقوالهم اصولياً بعدما اعترفوا بتزوير الأموال والتداول بها في الأسواق، واحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".