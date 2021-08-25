عمليات البصرة تضع خطة ليوم الاقتراع.. هل ستفرض حظر التجوال؟

بغداد - ياسين صفوان - ترأس قائد عمليات البصرة علي عبد الحسين الماجدي،اليوم الاربعاء،مؤتمر امنيا لمناقشة الخطة الامنية الخاصة بيوم الانتخابات البرلمانية المقبلة في 10/10/2021.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قائد العمليات ترأس مؤتمر أمني موسع بمقر القيادة وناقش الخطة الأمنية الخاصة بيوم الإنتخابات مع القادة والأمرين والضباط ".

واضافت ان "القيادة أعدت خطة خاصة لحماية المواطنين ومراكز الاقتراع خلال الفترة القادمة التي ستشهد الانتخابات البرلمانية لعموم العراق موجها على ضرورة الإستعداد واتخاذ التدابير اللازمة".

وأشارت القيادة الى أنه "اخذ بنظر الاعتبار الواقع الجغرافي لمحافظة البصرة والمساحات الشاسعة لقاطع المسؤولية وكذلك المناطق النائية من الناحية الأمنية وسيتم تعزيز الواقع الأمني في تلك المناطق"، موضحة انه "تم تخصيص القوة الكافية للمراكز الإنتخابية وكذلك قوة احتياطية بالإضافة إلى الوكالات الأمنية والاستخبارية وعلى ثلاثة اطواق بمشاركة جميع الوحدات والمديريات الخدمية ".

وبينت القيادة انه "لضمان تسهيل حركة الناخبين نحو صناديق الاقتراع نرى عدم الحاجة إلى فرض حظر التجول".