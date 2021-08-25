مجلس المفوضين يصدر ثلاثة قرارات تخص الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - اصدر مجلس المفوضين، اليوم الاربعاء، ثلاثة قرارات تخص الانتخابات، مبينا ان ذلك جاء انسجامًا مع معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية الانتخابية.

وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نسجامًا مع معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية الانتخابية واستنادًا الى المادة (38/ سابعًا) من قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2020 , قرر مجلس المفوضين:

أولًا : تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بنسخة من تقرير جهاز تسريع إعلان النتائج قبل عملية إرسال النتائج عبر الوسط الناقل (VSAT ) ..

ثانيًا : تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بصورة من النتائج وأوراق الإقتراع لكل محطة مسجلة على عصا الذاكرة قبل أن يتم الإتصال بالوسط الناقل ( VSAT ) والشبكة الالكترونية وبعد أن يتم فتح التشفير بواسطة برامجيات المفوضية الخاصة بذلك.

ثالثًا : اعتماد القرعة اليدوية في اختيار وتحديد المحطة التي ستجري عليها عملية العد والفرز اليدوي داخل مركز الاقتراع .



