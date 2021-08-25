الكاظمي يرعى توقيع اتفاق مبادئ مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية

بغداد - ياسين صفوان - برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقعت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، مع شركة Power China الصينية لإنشاء محطات للطاقة الشمسية،

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جرى اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة اولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط".

وأضاف أن "مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء مها حمودي عبد الجبار وقّع عن الجانب العراقي، فيما وقّع عن الجانب الصيني وكيل مدير عام الشركة لي دزهي".

وتابع، "يعد مشروع الطاقة الشمسية، من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة".

وأشار إلى أنه "حضر توقيع اتفاق المبادئ وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج عادل كريم، ونائب رئيس شركة Power china الصينية، جيو في".