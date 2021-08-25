انت الان تتابع خبر وثّقت آخر لحظاتها قبل ان تجتاح الفيضانات منزلها! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت ليندا ألموند، قد بدأت بتوثيق ما يحدث حولها، من خلال "فيسبوك لايف"، في الساعة 10.15 من صباح السبت، لتظهر الوضع الخطير الذي يحيط بها وبابنها في المنزل الذي يعيشان فيه، في ويفرلي بولاية تينيسي.



وقالت ألموند في الفيديو: "حسنا، إذا كان أي شخص يشاهدني على فيسبوك لايف، فنحن نغرق الآن في ويفرلي تينيسي. إنه أمر مخيف حقا".