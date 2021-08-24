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خلال يوم.. دولة مجاورة للعراق تسجل نحو 20 ألف إصابة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 230 حالة وفاة، وأكثر من 19 ألف إصابة بفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وحسب بيانات الوزارة فقد شهد عدد الإصابات اليوم ارتفاعا بينما تراجعت الوفيات بشكل طفيف، إذ تم تسجيل 19 ألفا و191 إصابة بالفيروس، ارتفاعا من 18 ألفا و857 إصابة مسجلة يوم أمس.

بينما تم تسجيل 230 حالة وفاة، تراجعا من 232 حالة وفاة تم تسجيلها أمس.


وفي الإحصاءات المتعلقة بالتطعيم أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 90 مليون شخص حصلوا على اللقاح.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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