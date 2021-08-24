انت الان تتابع خبر وفاة رئيس دولة أفريقية سابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة رئيس دولة أفريقية سابق في سجنه بالسنغال.