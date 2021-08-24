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وفاة رئيس دولة أفريقية سابق

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة رئيس دولة أفريقية سابق في سجنه بالسنغال.
ونقلت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزير العدل السنغالي، مالك سال، أن الرئيس التشادي السابق حسين حبري، توفي عن 79 عاما في السنغال، خلال قضائه عقوبة بالسجن مدى الحياة أدين بها عام 2016، مؤكدا وفاته جراء إصابته بفيروس المستجد "كوفيد 19".

يذكر أن حسين حبري، تولى السلطة في تشاد، من العام 1982 حتى 1990، وأدين في 30 أيار/مايو 2016 بالسجن مدى الحياة، أثناء محاكمة غير مسبوقة في السنغال، بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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