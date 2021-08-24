البصرة.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "اطلقت حملة وفق خطط امنية محكمة لتنفيذ اوامر القبض بحق المجرمين والخارجين عن القانون في جميع أنحاء المحافظة، حيث تمكنت من القاء القبض على ٨٩ متهماً مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة.وضبط ٥٣ عجلة، و٩٦ دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية.وضبط ٦ مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات، كما ضبطت ٩ بنادق مختلفة ومسدس".



واضافت انه "اشتركت في الحملة مديريات واقسام شرطة البصرة اضافة الى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية "، موضحة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين واحالتهم اصولياً الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

