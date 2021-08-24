الرئيس التونسي يصدر 'تصريحاً نارياً' يخص البرلمان

بغداد - ياسين صفوان - علق الرئيس التونسي قيس سعيد، على تمديد الإجراءات الاستثنائية، قائلا إن المؤسسات السياسية كانت تمثل خطرا جاثما على الدولة.

واعتبر سعيد أن "البرلمان نفسه يمثل خطرا على الدولة". وأضاف سعيد خلال لقائه وزير التجارة: "البرلمان نفسه يمثل خطرا على الدولة خصوصا في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات"، مؤكدا وضع حد لهذه الممارسات.

وأصدر الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، أمرا رئاسيا بتمديد تعليق أعمال البرلمان لأجل غير مسمى، مع الإبقاء على رفع الحصانة عن كل أعضائه.