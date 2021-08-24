وزيرا الخارجية والدفاع العراقيين في موسكو لهاتين المهمتين

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"الخليج 365" من لندن: فيما وصل الى موسكو الاثنين وزير الخارجية العراقي لترؤس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين فأن وزير الدفاع العراقي يبحث التعاون العسكري بينهما على هامش المنتدى الدولي للاسلحة الروسي.

فقد حل في موسكو وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عشية اجتماع اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين لترؤس وفد بلاده فيها مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف الذي سيترأس وفد بلاده.

وستبحث اللجنة تعزيز وتطوير علاقات البلدين في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والزراعية والطاقوية والتكنولوجية .

وقالت الخارجية العراقية في بيان مقتضب تابعته "ايلاف" ان وزيرها سيجري مباحثات مع المسؤولين الروس "لتعزيز آفاق التعاون المُشترَك في المجالات كافة، ويناقش عددا من الملفات التي تهم البلدين".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد بحث في العاشر من حزيران يونيو الماضي مع السفير الروسي لدى بغداد إيلبروس كوتراشيف تحضيرات انعقاد اللجنة في موسكو.

وأكد الكاظمي أهمية تعزيز علاقات البلدين وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين. واشار الى ان "اللجنة الوزارية المشتركة من شأنها أن تنمي مستوى التعاون في مختلف المجالات والصعد".

يشار الى ان بغداد كانت قد شهدت في 25 نيسان ابريل عام 2019 آخر اجتماعات اللجنة العراقية الروسية المشتركة للتعاون بين البلدين اذ بحثت خلالها عددا من ملفات التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والزراعة والتكنولوجيا وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والدبلوماسيين المتبادل.. كما ناقشت دعم ملف الطلبة العراقيين في روسيا وتجديد الإقامة لهم وتسهيل الرحلات الجوية للسياحة بين البلدين .



المنتدى التقني التسليحي

ومن جهته يشارك وزير الدفاع العراقي جمعة عناد حاليا في المنتدى والمعرض التقني العسكري الدولي لوزارة الدفاع الروسية الذي ينظم بضواحي موسكو.

وقد اجرى الوزير العراقي مباحثات مع كبار العسكريين الروس حول التعاون العسكري بين البلدين والتسليح الروسي للعراق.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان تابعته "ايلاف" ان وزيرها عناد يشارك في منتدى الجيش الروسي لعام 2021 الذي افتتح من قبل الرئيس فلاديمير بوتين ويستمر حتى السبت المقبل وذلك في مدينة كوبينكا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو .

وينعقد المنتدى في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني وميدان "ألابينو" للتدريب العسكري، ومطار "كوبينكا" بهدف المساعدة في إعادة التجهيز التقني وزيادة كفاءة أنشطة وزارة الدفاع الروسية وتحفيز التطوير المبتكر للمجمع الصناعي العسكري في روسيا والمساهمة في تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية.

وينقسم المنتدى إلى معارض ومسابقات عسكرية وبرامج علمية وتجارية كما ينظم خلال المنتدى عدد من الأحداث البروتوكولية والثقافية.

وتعرض خلال فعاليات المنتدى نماذج مئات الأسلحة العسكرية الحديثة بما في ذلك طائرات بدون طيار كما تعرض للمرة الأولى المدرعة الروسية المطورة "بي إم بي – 3".

وانطلقت أعمال المعرض والمنتدى الروسيين بحضور 17 وزير دفاع و25 رئيس أركان من مختلف دول العالم وبمشاركة 50 دولة وأكثر من 100شركة عالمية متخصصة في صناعة الأسلحة والمعدات المتطورة وتكنولوجيا الفضاء.

يشار الى ان العراق والاتحاد السوفيتي السابق قد ارتبطا بعلاقات دبلوماسية في التاسع من أيلول سبتمبر عام 1944 ثم انقطعت في كانون الثاني يناير عام 1955 بمبادرة من الحكومة العراقية .

ثم أستؤنفت العلاقات الدبلوماسية في 19 تموز يوليو عام 1958 بعد خمسة ايام من اعلان الجمهورية في العراق في 14 من الشهر نفسه . كما اعترفت حكومة العراق بروسيا الاتحادية بصفتها وارثة لحقوق الاتحاد السوفيتي.

ولموسكو وبغداد تاريخ طويل من التعاون يعود تاريخه الى معاهدة الصداقة والتعاون بين العراق والاتحاد السوفياتي الموقعة في 9 نيسان ابريل عام 1972والتي قامت بعدها موسكو بتسليح الجيش العراقي.

وللعراق سفارة في موسكو ولروسيا سفارة في بغداد وقنصليتين في مدينتي البصرة الجنوبية وأربيل الشمالية عاصمة أقليم كردستان العراق.