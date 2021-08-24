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الموقف الوبائي والتلقيحي.. العراق يتجاوز عتبة الـ3 مليون مُلقح

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 7670 حالة إصابة، و 10242 حالة شفاء، و 75 وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى تلقي 131669 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد، وبذلك تجاوز عدد الملقحين الكلي 3045923.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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