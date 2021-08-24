الموقف الوبائي والتلقيحي.. العراق يتجاوز عتبة الـ3 مليون مُلقح

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 7670 حالة إصابة، و 10242 حالة شفاء، و 75 وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى تلقي 131669 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد، وبذلك تجاوز عدد الملقحين الكلي 3045923.

