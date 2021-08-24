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انت الان تتابع خبر الموقف الوبائي والتلقيحي.. العراق يتجاوز عتبة الـ3 مليون مُلقح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 7670 حالة إصابة، و 10242 حالة شفاء، و 75 وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى تلقي 131669 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد، وبذلك تجاوز عدد الملقحين الكلي 3045923.
وأشارت إلى تلقي 131669 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد، وبذلك تجاوز عدد الملقحين الكلي 3045923.