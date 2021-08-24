انت الان تتابع خبر علاوي يحذر: مقبلون على انتخابات بأوضاع لا تطمئن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، من تفجر الاوضاع في حال استمرار سياسة المحاصصة والاقصاء والتهميش، مشيرا الى ان العراق مقبل على انتخابات باوضاع "لا تسر ولا تطمئن".
وقال علاوي في تغريدة له على موقع تويتر تايعتها الخليج 365، انه "سبق وأكدنا ان الانتصار العسكري الذي تحقق على الارهاب لا يعني انتهاء الحرب ويجب ان يقترن بنصر سياسي، فمولداته وعوامله وحواضنه ماتزال موجودة تمهد لها المحاصصة والاقصاء والتهميش".
واضاف "ونحن مقبلون على انتخابات باوضاع لا تسر ولا تطمئن، نحذر من تفجر الاوضاع مالم يتم تدارك هذه القضايا ومعالجتها".
واضاف "ونحن مقبلون على انتخابات باوضاع لا تسر ولا تطمئن، نحذر من تفجر الاوضاع مالم يتم تدارك هذه القضايا ومعالجتها".