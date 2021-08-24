انت الان تتابع خبر علاوي يحذر: مقبلون على انتخابات بأوضاع لا تطمئن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، من تفجر الاوضاع في حال استمرار سياسة المحاصصة والاقصاء والتهميش، مشيرا الى ان العراق مقبل على انتخابات باوضاع "لا تسر ولا تطمئن".