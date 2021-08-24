خلال أيام.. الولايات المتحدة تكشف عن تقرير حول منشأ كورونا

بغداد - ياسين صفوان - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في إفادة إعلامية، إن البيت الأبيض يتوقع إصدار نسخة غير سرية من تقرير المخابرات الأمريكية حول أصول فيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت ساكي، "يستغرق الأمر عادة يومين، إن لم يكن أطول، لتجميع نسخة غير سرية لتقديمها علنا، ومن الواضح أن الرئيس سيتم إطلاعه أولا على أي نتائج. لذلك ليس لدي تاريخ محدد، ولكنني أتوقع ذلك أن يكون بعد عدة أيام من الغد".

وفي شهر مايو/أيار أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية بـ"مضاعفة" جهود التحقيق، ومنحها 90 يوما لإعداد التقرير.

وفي مارس/أذار، أصدرت منظمة الصحة العالمية النسخة الكاملة لتقرير أعدته مجموعة دولية من خبراء المنظمة في زيارة إلى ووهان الصينية - أول بؤرة للفيروس التاجي في العالم، وخلصوا إلى أن التسرب من المختبر كان "غير محتمل للغاية"، بينما ينتقل الفيروس على الأرجح إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان وسيط.

واعتبرت الصين في تصريح سابق لوزارة الخارجية، أن اعتزام الولايات المتحدة نشر تقرير حول منشأ ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19" ليس إلا "لعبة سياسية"، ومحاولة لإلقاء اللوم على الآخرين.