أسعار النفط تستمر بالارتفاع

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا ، أو 0.23٪ ، إلى 68.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتًا ، أو 0.21٪ ، إلى 65.78 دولارًا للبرميل.وقفز الخامان القياسيان أكثر من 5٪ يوم أمس الاثنين، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، بعد أن تكبدوا أكبر أسبوع من الخسائر في أكثر من تسعة أشهر الأسبوع الماضي.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، التي سمحت في ديسمبر الماضي بلقاح ثنائي الجرعة من Pfizer / BioNtech للاستخدام في حالات الطوارئ، موافقة كاملة للاستخدام في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.

ويأمل مسؤولو الصحة أن يقنع هذا الإجراء الأمريكيين غير المطعمين بأن اللقاح آمن وفعال.



كما انتعش إنتاج النفط الخام لشركات التكرير الهندية في يوليو إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مع انتعاش الطلب على الوقود ، مما دعم الأسعار.