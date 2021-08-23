انت الان تتابع خبر ملفا الانتخابات والتجاوزات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = اجتماع سياسي رفيع لمناقشة الاستحقاق الانتخابي , والحكومة تحذر من استغلال موارد الدولة.
= قمة عراقية روسية مرتقبة .. وبغداد توفد وزيرين الى موسكو لمناقشة عدة ملفات.
= بعد امهالهم يومين من قبل امانة بغداد .. اهالي منطقة الطالبية يزيلون تجاوزاتهم طوعياً.
= من الطارمية .. الكاظمي يطلق عملية امنية واسعة بالتعاون مع الاهالي , ويؤكد: اما الاقتتال او التغيير.
= بعد امهالهم يومين من قبل امانة بغداد .. اهالي منطقة الطالبية يزيلون تجاوزاتهم طوعياً.