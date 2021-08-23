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ملفا الانتخابات والتجاوزات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = اجتماع سياسي رفيع لمناقشة الاستحقاق الانتخابي , والحكومة تحذر من استغلال موارد الدولة.
= قمة عراقية روسية مرتقبة .. وبغداد توفد وزيرين الى موسكو لمناقشة عدة ملفات.

= من الطارمية .. الكاظمي يطلق عملية امنية واسعة بالتعاون مع الاهالي , ويؤكد: اما الاقتتال او التغيير.

= بعد امهالهم يومين من قبل امانة بغداد .. اهالي منطقة الطالبية يزيلون تجاوزاتهم طوعياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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