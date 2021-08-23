حزب الحل يقرر الانسحاب من تحالف عزم

وقال الحزب في مقطع مصور، ورد لـ الخليج 365، إنه "يعلن ايقاف التعامل مع قرارات المكتب السياسي لتحالف عزم".

وعزا الحزب سبب ذلك، إلى "الضبابية والانتقائية بقرارات تحالف عزم، وهيمنة المزاجية والتهميش لبعض اعضاء المكتب السياسي مما يؤثر على قرار رئاسة التحالف".