انت الان تتابع خبر لأول مرة.. واتسآب يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب 'آيباد' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف تقرير صحفي عالمي أن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتسآب"، يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب "آيباد" لأول مرة.
وكان "واتسآب" يعتمد دوما إصدارا خاصا بالهواتف الذكية لكل الحواسيب اللوحية ومن بينها "آيباد"، ولكنه قرر أن يعتمد إصدارا خاصا بتلك الحواسيب ليدعم مهام مختلفة، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
ولم تقدم شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتسآب"، معلومات حول موعد وصول هذا التطبيق إلى حواسيب "آيباد"، واكتفت بالقول إنه قيد التطوير، وسيتم إصداره في تحديث مستقبلي.
وسيعمل تطبيق "واتسآب" بشكل مستقل على حواسيب "آيباد" بحيث يمكنه العمل حتى لو كان الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم والمربوط على حساب "واتسآب"، غير متصل بالإنترنت.
ولم تقدم شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتسآب"، معلومات حول موعد وصول هذا التطبيق إلى حواسيب "آيباد"، واكتفت بالقول إنه قيد التطوير، وسيتم إصداره في تحديث مستقبلي.