شرطة بغداد تستنفر ملاكاتها في عملية محاكاة لتأمين الانتخابات

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة شرطة محافظة بغداد شرعت بعملية محاكاة لتأمين الانتخابات القادمة وباستنفار جميع ملاكاتها، من خلال نشر عدد كبير من الدوريات والمرابطات ضمن مناطق تواجد المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية وبتواجد ميداني لقائد شرطة بغداد ومدراء الشرطة في جانبي الكرخ والرصافة ومدراء اقسام الشرطة ضمن عموم العاصمة ومدير أفواج الطوارىء وأمري الافواج والدوائر الاختصاصية".واشار البيان الى "نشر مفارز الكلاب البوليسية K9 بالقرب من المراكز الانتخابية والطرق المؤدية لها وتفتيش المراكز الانتخابية بالاضافة الى نشر عدد كبير من الدوريات لتأمين الحماية اللازمة لمخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

واضافت "فيما تم تفعيل دور كل ما من شأنه تأمين الاستحقاق الانتخابي واجراء انتخابات حرة نزيهة في جو امني مستقر".

يذكر ان قيادة شرطة بغداد مستمرة في عملية محاكاة تأمين الانتخابات وتوزيع المهام والواجبات على كافة ضباطها ومنتسبيها.