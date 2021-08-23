انت الان تتابع خبر أسعار العملات الاجنبية والذهب لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط لهذا اليوم الاثنين.
سعر بيع الدولار 148,000
سعر شراء الدولار 147,000
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============== سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1785,40 دولار
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سعر شراء الدولار 147,000
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100 يورو 117,30 دولار
100 باوند 136,50 دولار
100 دولار 845,65 ليرة تركية
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سعر برميل نفط الخام برنـت 66,40 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 63,25 دولار