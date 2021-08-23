أسعار العملات الاجنبية والذهب لهذا اليوم

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط لهذا اليوم الاثنين.

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مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية