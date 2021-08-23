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أسعار العملات الاجنبية والذهب لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط لهذا اليوم الاثنين.
سعر بيع الدولار 148,000
سعر شراء الدولار 147,000

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100 يورو 117,30 دولار
100 باوند 136,50 دولار
100 دولار 845,65 ليرة تركية

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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1785,40 دولار

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سعر برميل نفط الخام برنـت 66,40 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 63,25 دولار

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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