بعد نشره فيديو لها.. منى زكي توجه رسالة تهديد لزوجها احمد حلمي

ونشر أحمد حلمي فيديو صوره لمنى زكي وهي تحاول الترويج لظهورها في البرنامج، ثم قررت التوقف وركوب سيارتها، وظهر صوت حلمي في الخلفية وهو يعدها بعدم نشر الفيديو حتى لا يتسبب في ضحك الجمهور عليها، لكنه نشر الفيديو، لترد عليه منى زكي برسالة التهديد.

كما نشر حلمي تسجيلا للمحادثة التي جمعته بزوجته.

وعبرت منى زكي، عن صدمتها من نشر أحمد حلمي للفيديو الذي تلعثمت فيه كثيرا وهي تحاول نطق عبارة "انتظروني في صاحبة السعادة مع إسعاد يونس"، وتوعدت بالانتقام منه بنشر فيديو محرج له، مؤكدة أنها تعتقد أن لديها مقطع قد لا يحب أن يراه الجمهور.

يذكر أن منى زكي تظهر ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، في سهرة اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تكشف تفاصيل عمل فني جديد يجمعها بزوجها أحمد حلمي، كما يتضح من إعلان الحلقة.