انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم، 147650 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الصرف، صباح امس الاحد، 147850 دينار مقابل 100 دولار.

وشهدت اسعار البيع والشراء انخفاضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

