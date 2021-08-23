انت الان تتابع خبر انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم، 147650 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وشهدت اسعار البيع والشراء انخفاضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.
فيما سجلت أسعار الصرف، صباح امس الاحد، 147850 دينار مقابل 100 دولار.
وشهدت اسعار البيع والشراء انخفاضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.