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الكاظمي يصل الى قضاء الطارمية

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بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي وصل الى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد وزار مقر قيادة العمليات".

واشار البيان الى ان "القائد العام للقوات المسلحة عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية بمختلف تشكيلاتها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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