الكاظمي يصل الى قضاء الطارمية

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي وصل الى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد وزار مقر قيادة العمليات".

واشار البيان الى ان "القائد العام للقوات المسلحة عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية بمختلف تشكيلاتها".

