نائب يعلن البدء بعودة نازحي 'القرية العصرية' في قضاء بيجي

وقال الجبوري في بيان ورد لـ الخليج 365،، أنه "بعد جهود حثيثة دامت لأكثر من ستة أشهر بالتنسيق مع الاخوة في قيادات الحشد الشعبي وتحديداً مع قوات (رساليون) في قضاء بيجي، واستكمالا لهذه الجهود، ستتم المباشرة بإعادة أهالي القرية العصرية في ناحية الصينية بقضاء بيجي والتي تشكل الرقعة السكانية الأكبر في هذه الناحية، وذلك بعد سنوات من النزوح والمعاناة التي كابدها الأهالي".وشار الى، أنه "سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم بهذا الخصوص يحضره محافظ صلاح الدين وقيادات عمليات الحشد الشعبي".وأوضح الجبوري، أنه "سيتم الشروع بتهيئة مستلزمات الاستقرار وتهيئة الأرضية المناسبة للعودة، وقد باشر الجهد الهندسي في المحافظة بتهيئة الطرق والجوانب الخدمية تمهيداً لإعادة النازحين".

وتابع، "نثمن جهود الاخوة في الحشد الشعبي واستجابتهم لمطلبنا، كما نتقدم بالشكر للمحافظ الذي تفاعل مع هذا الحدث المهم وقام بتوجيه الجهد الهندسي للمحافظة بالعمل بشكل مستمر لإكمال البنى التحتية "، داعياً جميع الاهالي الى العودة الى ديارهم".

