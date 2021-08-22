الكاظمي يعلق على قرار القضاء بحق قاتل مدير بلدية كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - اعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، عن تقديره لقرار القضاء بحق مرتكب جريمة قتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم.



وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، "نثمّن بكثير من التقدير والاحترام قرار القضاء العادل ضدّ المجرم الذي ارتكب جريمة القتل بحقّ مدير بلدية كربلاء الشهيد عبير سليم".

وأضاف "قضاؤنا هو ميزان العدل ومصدر الثقة بالدولة وضمان الحقوق ومستمرون في القضاء على الاعتداءات والتجاوزات".

وقضت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد، باعدام قاتل مدير بلدية كربلاء "عبير الخفاجي" شنقا حتى الموت.

يذكر أن "المدان" اقدم على قتل مدير بلدية كربلاء في الثاني عشر من شهر اب الحالي عندما كان الاخير مكلف بواجب رسمي وهو ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة في محافظة كربلاء.