انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأدناه تفاصيل الاصابات بحسب بيان لصحة الكرخ:
أبو دشير -------------13
أبو غريب ------------28
الإسكان --------------3
البياع ---------------39
الحارثية --------------6
الحرية ---------------14
الدورة ---------------24
الرحمانية -------------5
السيدية --------------29
الشالجية -------------8
الشعلة ---------------6
الصالحية -------------4
الطارمية------------ --2
الطوبجي -------------8
العامرية-------------- 12
العطيفية -------------7
العلاوي --------------4
الغزالية --------------6
القادسية------------- 12
الكاظمية------------ 14
المحمودية -----------36
المنصور------------- 13
المواصلات -----------9
الوشاش-------------- 2
اليرموك -------------20
اليوسفية --------------1
حي الجامعة ----------11
حي الجهاد ----------17
حي العامل ---------22
حي الفرات ----------1
شارع حيفا----------5
كرادة مريم----------1
سكنة جانب الرصافة ---5
المجموع 387
أبو غريب ------------28
الإسكان --------------3
البياع ---------------39
الحارثية --------------6
الحرية ---------------14
الدورة ---------------24
الرحمانية -------------5
السيدية --------------29
الشالجية -------------8
الشعلة ---------------6
الصالحية -------------4
الطارمية------------ --2
الطوبجي -------------8
العامرية-------------- 12
العطيفية -------------7
العلاوي --------------4
الغزالية --------------6
القادسية------------- 12
الكاظمية------------ 14
المحمودية -----------36
المنصور------------- 13
المواصلات -----------9
الوشاش-------------- 2
اليرموك -------------20
اليوسفية --------------1
حي الجامعة ----------11
حي الجهاد ----------17
حي العامل ---------22
حي الفرات ----------1
شارع حيفا----------5
كرادة مريم----------1
سكنة جانب الرصافة ---5
المجموع 387