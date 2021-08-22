انت الان تتابع خبر الكاظمي من الكويت: الانتخابات غير قابلة للتأجيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، أن الانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل غير قابلة للتأجيل.
وقال الكاظمي في كلمة له على هامش زيارته الكويت، إن "الانتخابات غير قابلة للتأجيل وستجري في موعدها".
وأضاف أن "أبواب العراق مفتوحة للمستثمرين الكويتيين وسيتم طرح وثيقة إصلاح عامة يتم اعتماد بنودها كثوابت أساسية للعراق".
وتابع "عازمون على دعم الاستثمارات عبر سن التشريعات ومحاربة الفساد".
ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاحد الى الكويت في زيارة رسمية.