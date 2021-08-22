انت الان تتابع خبر الكاظمي من الكويت: الانتخابات غير قابلة للتأجيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، أن الانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل غير قابلة للتأجيل.