انت الان تتابع خبر الرافدين يباشر بتوزيع رواتب موظفي الدولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، مباشرته بتوزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".
واشار الى ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".
واشار الى ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".