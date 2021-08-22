الرافدين يباشر بتوزيع رواتب موظفي الدولة

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

واشار الى ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

