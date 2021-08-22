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الرافدين يباشر بتوزيع رواتب موظفي الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، مباشرته بتوزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

واشار الى ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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