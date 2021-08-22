المباشرة بمحاكمة 'قاتل' مدير بلدية محافظة كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - باشرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأحد، بمحاكمة المتهم بقتل مدير بلدية المحافظة عبير الخفاجي.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "تمت المباشرة اليوم بمحاكمة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي".

واعلن مجلس القضاء الأعلى، في 12 اب الحالي، عن إحالة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي إلى المحاكمة، فيما حددت المحكمة اليوم الاحد الموافق الـ22 من الشهر الجاري موعداً لمحاكمته.



