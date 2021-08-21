انت الان تتابع خبر صور لحادث سير مروع أوقع ضحايا في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها تمكنت من انتشال ثلاثة جثث من بين حطام عجلتين صالون الأولى نوع BMW خصوصي والثانية نوع ابتيما اجرة نتيجة حادث سير على الطريق الرابط بين منطقة جصان دبوني في محافظة واسط".وبينت، أن "فرقها لجأت إلى استخدام اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية من اجل قص وفصل المعدن من بين حطام العجلتين لإخراج الجثث ليتم تأمين نقلهم وتسليمهم إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة".