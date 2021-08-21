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ليفربول يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-21 | 15:47

ليفربول يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي

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حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على ضيفه بيرنلي 2-0 مساء السبت، بافتتاح الجولة الثانية.
وأحرز ديوجو جوتا (18) وساديو ماني (69) هدفي اللقاء.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط، متصدرا بشكل مؤقت، فيما بقي رصيد بيرنلي خاليا من النقاط، بعدما تعرض لهزيمته الثانية على التوالي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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