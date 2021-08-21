ليفربول يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي

وأحرز ديوجو جوتا (18) وساديو ماني (69) هدفي اللقاء.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط، متصدرا بشكل مؤقت، فيما بقي رصيد بيرنلي خاليا من النقاط، بعدما تعرض لهزيمته الثانية على التوالي.

