انت الان تتابع خبر ليفربول يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-21 | 15:47
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حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على ضيفه بيرنلي 2-0 مساء السبت، بافتتاح الجولة الثانية.
وأحرز ديوجو جوتا (18) وساديو ماني (69) هدفي اللقاء.
وارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط، متصدرا بشكل مؤقت، فيما بقي رصيد بيرنلي خاليا من النقاط، بعدما تعرض لهزيمته الثانية على التوالي.
وارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط، متصدرا بشكل مؤقت، فيما بقي رصيد بيرنلي خاليا من النقاط، بعدما تعرض لهزيمته الثانية على التوالي.
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