ناد تونسي يعلن رسمياً ضم لاعب دولي عراقي

وسبق لحسين علي، اللعب في القوة الجوية وأمانة بغداد، ثم انتقل في موسم 2013-2014 للزوراء، ليظل في صفوفه حتى 2018، قبل الرحيل لنادي قطر.

تجدر الإشارة إلى أن حسين علي (25 عامًا) والذي يشغل مركز صانع الألعاب، حل الخميس الماضي بتونس قادمًا من إسبانيا، وخضع مباشرة للاختبار الطبي، الذي كلل بالنجاح.