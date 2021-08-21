رسميًا.. ميلان يعلن ضم فلورينزي من روما

أعلن نادي ميلان، نجاحه في الوصول إلى اتفاق مع منافسه روما من أجل ضم الظهير الأيمن، أليساندرو فلورينزي.

واتفق ميلان مع روما على استعارة فلورينزي لمدة موسم واحد حتى يونيو 2022، مع وضع شرط أحقية شراء للروسونيري.

سيرتدي فلورينزي بطل كأس أمم أوروبا الماضية، يورو 2020، القميص رقم 25 مع ميلان.

بداية فلورينزي كانت مع روما في عام 2011، وسبق له اللعب مع أندية فالنسيا وباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في الموسمين الماضيين.