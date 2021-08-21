اصابات كورونا تعاود الارتفاع في روسيا

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، أنه تماثل للشفاء 20647 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 20351 شخصا في اليوم السابق.

وسجلت روسيا إجمالا منذ تفشي جائحة كورونا ستة ملايين و726523 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 175282 حالة وفاة، وستة ملايين و4052 حالة شفاء.



ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة إلى العاصمة موسكو (1852 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1665 حالة)، ومقاطعة موسكو (1119 حالة)..