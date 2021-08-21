اخبار العالم / اخبار العراق

وزير الخارجية الياباني يصل الى بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الياباني يصل الى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير الخارجية الياباني، اليوم السبت الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيَّة الياباني توشيميتسو موتيجي يصل إلى بغداد".

وكانت الخارجية العراقية، قد اعلنت يوم امس الجمعة، عن زيارة وزير الخارجية الياباني، مشيرة الى انه يترأس وفدا حكوميا رسميا".


واضافت ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي سيعقدان اجتماعاً ثنائيا".
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا