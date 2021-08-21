انت الان تتابع خبر ارسنال يحسم الجدل بشأن التعاقد مع لاعب برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-21 | 11:07
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حسم نادي آرسنال موقفه من التعاقد مع لاعب وسط برشلونة فيليب كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وزعمت تقارير إسبانية مؤخرًا أن برشلونة قد يجري صفقة تبادلية مع آرسنال، تتضمن كوتينيو وبيير إيميريك أوباميانج (مهاجم الجانرز).
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن آرسنال غير مهتم بالتعاقد مع كوتينيو، كما أن النادي اللندني يتمسك باستمرار أوباميانج وألكسندر لاكازيت هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال تعاقد مؤخرًا مع مارتن أوديجارد من ريال مدريد، والذي يلعب في نفس مركز كوتينيو.
ووفقًا لتقارير إسبانية، فإن برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو سواء على سبيل الإعارة أو من خلال بيع نهائي، لتقليل الرواتب داخل الفريق.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن آرسنال غير مهتم بالتعاقد مع كوتينيو، كما أن النادي اللندني يتمسك باستمرار أوباميانج وألكسندر لاكازيت هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال تعاقد مؤخرًا مع مارتن أوديجارد من ريال مدريد، والذي يلعب في نفس مركز كوتينيو.
ووفقًا لتقارير إسبانية، فإن برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو سواء على سبيل الإعارة أو من خلال بيع نهائي، لتقليل الرواتب داخل الفريق.
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