فيديو يهز مصر.. شاب يعتدي على مسن وزوجته بالضرب بشكل مهين

ووثق المقطع قيام عدة أشخاص بالتعرض لذلك المسن، الذي حاول أن يبعدهم عن طريقه، لكنهم انهالوا عليه، وقام أحدهم بضربه هو وزوجته دون رحمة.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل، فيما ارتفعت المطالبات بضرورة التعرف على المتهمين وضبطهم، لاعتدائهم بهذه الطريقة الوحشية على المجني عليهما، ومعرفة الأسباب التي دفعتهم لمثل هذا الفعل.

من جهتها، كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لفحص الفيديو بشكل دقيق، وذلك من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، لكشف ملابسات الحادث وحل لغز غموض الاعتداء على المسن وزوجته.