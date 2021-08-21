انت الان تتابع خبر مشاجرة بالاسلحة الخفيفة وخلافات عشائرية تنتهي بإصابة شخصين في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة شخصين بحادثين منفصلين في محافظة ذي قار.
وقال المصدر لـ الخليج 365، أن "مشاجرة بين شخص وابن عمه في قضاء الغراف بمدينة الناصرية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ما اسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة".
وأضاف المصدر، انه "في حادث اخر بنفس القضاء اصيب شخص بطلق ناري نتيجة خلاف عشائري".
وأضاف المصدر، انه "في حادث اخر بنفس القضاء اصيب شخص بطلق ناري نتيجة خلاف عشائري".