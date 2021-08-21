مشاجرة بالاسلحة الخفيفة وخلافات عشائرية تنتهي بإصابة شخصين في ذي قار

وقال المصدر لـ الخليج 365، أن "مشاجرة بين شخص وابن عمه في قضاء الغراف بمدينة الناصرية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ما اسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة".

وأضاف المصدر، انه "في حادث اخر بنفس القضاء اصيب شخص بطلق ناري نتيجة خلاف عشائري".

