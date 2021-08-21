التجارة تعلن وصول حاويات محملة بالرز الهندي لصالح السلة الغذائية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن وصول حاويات محملة بكمية 5000 طن من الرز الهندي لصالح مشروع السلة الغذائية

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية محمد حنون كريم في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "فور وصول الحاوية تم توجيه ملاكات قسم السيطرة النوعية في الشركة بسحب نماذج من الحمولات اعلاه لاخضاعها للفحوصات المختبرية لبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري وفق ادق المعايير للمواصفة القياسية العراقية"، مؤكدا على قرب وصول بواخر جديدة محملة بالمواد الغذائية لصالح السلة الغذائية والتي ستصل تباعا الى ارض الوطن".

واشار في الوقت ذاته الى استمرار مشروع السلة الغذائية الذي يستهدف تخفيف المعاناه على ابناء شعبنا الطيب وذلك باصرار ودعم مباشر من وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي تبناه دولة رئيس الوزراء بهذا الجانب".