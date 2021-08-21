خبر سار عن الرضيع الأفغاني الذي هز العالم بصورته في مطار كابل

اللقطة التي أخذت من مطار كابل انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وهزّت العالم ليبقى السؤال الأهم يحوم حول مصير ذلك الطفل الرضيع.

وبينما أثارت مشاهد الفوضى واليأس والمعاناة التي شهدها الأفغانيون منذ سقوط كابل في يد طالبان الأسبوع الماضي، موجة من الانتقادات تجاه قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب، جاءت صورة الرضيع لتزيد الطين بلة.



إلا أن المتحدث باسم مشاة البحرية الأميركية جيمس ستينجر، أعلن أن الرضيع بخير، وأنه تم لم شمل والديه معه.