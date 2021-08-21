انت الان تتابع خبر انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انطلقت اليوم السبت، الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي وسط إجراءات صحية اتخذتها وزارتا التربية والصحة لضمان سلامة الطلبة.

ويشارك في الامتحانات 483.239 طالباً، يوزعون على النحو الآتي: 257.938 طالباً من الفرع الاحيائي، و94.611 طالباً من الفرع التطبيقي، 130.690 طالباً من الفرع الأدبي.