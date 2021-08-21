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انت الان تتابع خبر انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انطلقت اليوم السبت، الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي وسط إجراءات صحية اتخذتها وزارتا التربية والصحة لضمان سلامة الطلبة.
ويشارك في الامتحانات 483.239 طالباً، يوزعون على النحو الآتي: 257.938 طالباً من الفرع الاحيائي، و94.611 طالباً من الفرع التطبيقي، 130.690 طالباً من الفرع الأدبي.
وكانت وزارة التريبة، قد اعلنت يوم امس الجمعة، عن اكتمال استعداداتها لإجراء امتحانات السادس الإعدادي وكشفت عن تشكيل غرفة عمليات تضم وزارات وجهات أمنية لإنجاح العملية الامتحانية.