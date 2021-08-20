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الخلية تعلن حصيلة ضحايا وجرحى اعتداء الطارمية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استشهاد أربعة مقاتلين في الحشد الشعبي وإصابة آخر؛ جراء التعرض الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.
وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قيادة العمليات المشتركة تنعى أربعة مقاتلين من ابطال اللواء ١٢ بالحشد الشعبي ضمن قاطع الفوج الثالث لواء المشاة ٢٢ بعد تعرضهم الى إطلاق نار بواسطة قناص وانفجار عبوة ناسفة في منطقة ثائر الأولى في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، مما ادى الى استشهادهم وجرح مقاتل اخر".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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