الخلية تعلن حصيلة ضحايا وجرحى اعتداء الطارمية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استشهاد أربعة مقاتلين في الحشد الشعبي وإصابة آخر؛ جراء التعرض الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قيادة العمليات المشتركة تنعى أربعة مقاتلين من ابطال اللواء ١٢ بالحشد الشعبي ضمن قاطع الفوج الثالث لواء المشاة ٢٢ بعد تعرضهم الى إطلاق نار بواسطة قناص وانفجار عبوة ناسفة في منطقة ثائر الأولى في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، مما ادى الى استشهادهم وجرح مقاتل اخر".

