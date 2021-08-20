بعد يومين من فراره.. شرطة البصرة تطيح بسجين هارب

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مكافحة الاجرام في البصرة القت القبض على سجين هارب من مركز شرطة الجمهورية وذلك بعد ورود اخبار ‏عن هروبه بتاريخ ١٦ اب ٢٠٢١ الى جهة مجهولة علما انه موقوف وفق المادة ٢٤ اسلحة والمرجأ تقرير ‏مصيره وفق المادة ٣٢ مخدرات ".وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة اجرام البصرة وبإشراف ومتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد للقبض على المتهم الهارب، وبعد التحري وجمع المعلومات ومداهمة الاماكن المتوقع وجوده فيها حيث تم استنفار مجموعة من المصادر لمتابعته"، مبينة أن "الجهود اثمرت بالتوصل الى مكان تواجده وبعملية نوعية واستباقية تم القاء القبض عليه".

وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق احكام المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات العراقي".

