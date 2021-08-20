حصيلة جديدة لضحايا التعرض الإرهابي في الطارمية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "التفجير الذي استهدف عجلة تابعة لقوات الحشد، أدى إلى استشهاد 4 عناصر من اللواء 12 بينهم معاون آمر فوج اللواء، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة".

وأشار إلى أن "اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية مع عناصر داعش، وذلك عقب التفجير، مبيناً أن القوات الأمنية نفذت عملية معالجة لتجمعات التظيم الإرهابي، بقذائف الهاون، مرجحاً وقوع قتلى في صفوف داعش".



وكان المصدر قد أفاد لـ الخليج 365، قبل قليل، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للحشد الشعبي في منطقة الثائر ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.