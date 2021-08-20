صحة الكرخ تنشر نسب التلقيح في مناطقها وتحذر من 'وحش مرعب'

ودعا، المناطق التي تتسم بكثرة الاصابات و الوفيات و انخفاض نسبة التلقيح إلى "التعاون للاسراع بخلاص اهلهم من هذا الخطر المحدق".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012