لاعبان يلتحقان بتدريبات المنتخب الوطني في معسكر تركيا

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم، تدريباته اليومية (الصباحية والمسائية) في معسكره المقام حالياً في مدينة قيصري التركية والذي يستمر لغاية لغاية الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وأنضم الحارس محمد صالح، واللاعب بشار رسن، في الحصة التدريبية المسائية لمنتخبنا الوطني، وذلك لمواصلة التحضير مع بقية اللاعبين المتواجدين في معسكر تركيا والذين تمت دعوتهم من قبل المدرب الهولندي ادفوكات لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران.



وسيخوض منتخبنا الوطني، يوم غد السبت مباراته الودية الأولى في معسكر تركيا، والتي ستكون امام فريق أغري سبور التركي بتمام الساعة الخامسة مساءً، بينما سيخوض منتخبنا مباراته الودية يوم الثلاثاء المقبل امام فريق قيصري سبور.

