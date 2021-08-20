انت الان تتابع خبر ارتفاع الأسعار يدفع العراق لفتح باب الاستيراد لهذين المحصولين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعتزم وزارة الزراعة، فتح الاستيراد لمحصولين زراعيين بسبب ارتفاع أسعارهما في السوق المحلية.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها "محمد الخفاجي يدعو اللجنة الخماسية الى اجتماعٍ طارئ يوم غدٍ السبت، لإتخاذ قرارٍ بفتح استيراد محصولي الطماطم والخيار".
وأشارت إلى أن ذلك "بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية".
وأشارت إلى أن ذلك "بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية".