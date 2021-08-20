ارتفاع الأسعار يدفع العراق لفتح باب الاستيراد لهذين المحصولين

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها "محمد الخفاجي يدعو اللجنة الخماسية الى اجتماعٍ طارئ يوم غدٍ السبت، لإتخاذ قرارٍ بفتح استيراد محصولي الطماطم والخيار".

وأشارت إلى أن ذلك "بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية".

