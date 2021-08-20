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ارتفاع الأسعار يدفع العراق لفتح باب الاستيراد لهذين المحصولين

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بغداد - ياسين صفوان - تعتزم وزارة الزراعة، فتح الاستيراد لمحصولين زراعيين بسبب ارتفاع أسعارهما في السوق المحلية.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها "محمد الخفاجي يدعو اللجنة الخماسية الى اجتماعٍ طارئ يوم غدٍ السبت، لإتخاذ قرارٍ بفتح استيراد محصولي الطماطم والخيار".

وأشارت إلى أن ذلك "بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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