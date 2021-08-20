انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في جانب الكرخ لهذا اليوم، كان كالأتي:

أبو دشير -----------------40

أبو غريب -----------------67

الإسكان --------------------4



الاعلام --------------------17البياع ---------------------17التاجي --------------------71الحارثية --------------------5الحرية ---------------------13الدورة ---------------------61الدولعي --------------------5السيدية --------------------7الشالجية -------------------5الشعلة --------------------30الصالحية-------------------5الطارمية -------------------17الطوبجي -------------------4العامرية------------------- 16العطيفية -------------------8العلاوي ---------------------8الغزالية ---------------------9القادسية --------------------11الكاظمية -------------------35المحمودية ------------------92المنصور ---------------------11الوشاش ---------------------4اليرموك ---------------------16حي الجامعة -----------------16حي الجهاد ------------------41حي الخضراء -----------------16حي العدل -------------------13حي الفرات ------------------3كرادة مريم -------------------1سكنة جانب الرصافة -----------1المجموع 669