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فيسبوك تكافئ شابًا عراقيًا بـ4 الاف دولار بعد اكتشافه ثغرة خطيرة (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - كشف الشاب العراقي "مؤمل احمد شكير"، ثغرة تسمح للمهاجم بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، حيث قام بإبلاغ شركة فيسبوك عنها، وقامت الأخيرة بإصلاحها وكافأته بمبلغ مالي قدره ٤٠٠٠ دولار .

وفيسبوك وضعت اسم مؤمل في "قائمة الشكر" لديها لعام ٢٠٢١، حيث حصل مؤمل فيها على المركز ٣٦ من أصل ١٢٩ اسماً من حول العالم، شكرتهم الشركة نيابة عن ٣ مليار مستخدم كما جاء في إعلانها، بحسب مركز الإعلام الرقمي.

 

يذكر أن مؤمل قد حصل على ٦ جوائز من فيسبوك خلال السنوات الماضية بسبب اكتشافه عدة ثغرات في الموقع.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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