فيسبوك تكافئ شابًا عراقيًا بـ4 الاف دولار بعد اكتشافه ثغرة خطيرة (صور)

بغداد - ياسين صفوان - كشف الشاب العراقي "مؤمل احمد شكير"، ثغرة تسمح للمهاجم بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، حيث قام بإبلاغ شركة فيسبوك عنها، وقامت الأخيرة بإصلاحها وكافأته بمبلغ مالي قدره ٤٠٠٠ دولار .

وفيسبوك وضعت اسم مؤمل في "قائمة الشكر" لديها لعام ٢٠٢١، حيث حصل مؤمل فيها على المركز ٣٦ من أصل ١٢٩ اسماً من حول العالم، شكرتهم الشركة نيابة عن ٣ مليار مستخدم كما جاء في إعلانها، بحسب مركز الإعلام الرقمي.

يذكر أن مؤمل قد حصل على ٦ جوائز من فيسبوك خلال السنوات الماضية بسبب اكتشافه عدة ثغرات في الموقع.