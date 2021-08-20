انت الان تتابع خبر مكافحة المتفجرات توضح بشأن انفجار محطة كهرباء الزعفرانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، الاخبار التي تداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع انفجار في محطة كهرباء في منطقة الزعفرانية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تفيد بوجود انفجار " استهداف ارهابي " داخل المحطة الكهربائية في منطقة الزعفرانية".
واضافت انه "بدورنا ننفي تلك الاخبار المغرضة وانما ما حصل هو فقط خلل فني لا اكثر و تم صيانته من قبل المفارز المختصة".
واضافت انه "بدورنا ننفي تلك الاخبار المغرضة وانما ما حصل هو فقط خلل فني لا اكثر و تم صيانته من قبل المفارز المختصة".