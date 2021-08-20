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مكافحة المتفجرات توضح بشأن انفجار محطة كهرباء الزعفرانية

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بغداد - ياسين صفوان - نفت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، الاخبار التي تداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع انفجار في محطة كهرباء في منطقة الزعفرانية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تفيد بوجود انفجار " استهداف ارهابي " داخل المحطة الكهربائية في منطقة الزعفرانية".

واضافت انه "بدورنا ننفي تلك الاخبار المغرضة وانما ما حصل هو فقط خلل فني لا اكثر و تم صيانته من قبل المفارز المختصة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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