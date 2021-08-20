مكافحة المتفجرات توضح بشأن انفجار محطة كهرباء الزعفرانية

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تفيد بوجود انفجار " استهداف ارهابي " داخل المحطة الكهربائية في منطقة الزعفرانية".

واضافت انه "بدورنا ننفي تلك الاخبار المغرضة وانما ما حصل هو فقط خلل فني لا اكثر و تم صيانته من قبل المفارز المختصة".

