وزير الخارجية الياباني يصل بغداد غدا في زيارة رسمية

وقالت الوزارة في بيان مقتضب حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن " وزير الخارجية الياباني سيزور بغداد يوم غد على رأس وفد حكومي رسمي".

واضافت ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي سيعقدان يوم غد السبت اجتماعاً ثنائيا".

