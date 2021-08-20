انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الياباني يصل بغداد غدا في زيارة رسمية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الياباني سيزور بغداد يوم غد في زيارة رسمية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن " وزير الخارجية الياباني سيزور بغداد يوم غد على رأس وفد حكومي رسمي".
واضافت ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي سيعقدان يوم غد السبت اجتماعاً ثنائيا".
واضافت ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي سيعقدان يوم غد السبت اجتماعاً ثنائيا".